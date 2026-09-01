La comisión de Salud del Senado de la provincia de Buenos Aires, presidida por el legislador Pedro Borgini, resolvió hoy dejar en estudio los dos proyectos sanitarios impulsados por el gobernador Axel Kicillof. Las iniciativas -la creación de una empresa estatal productora de medicamentos y la implementación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA)- no lograron obtener despacho de comisión.

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La decisión se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos por parte del sector kirchnerista de Fuerza Patria, la negativa de los bloques opositores y las advertencias de entidades vinculadas al sistema privado de salud.

Durante el debate, los senadores alineados con Cristina Kirchner expresaron reparos sobre la eventual participación de capitales privados en la empresa farmacéutica estatal y advirtieron sobre las facultades de regulación y control que el SIPBA otorgaría al Ministerio de Salud sobre los establecimientos privados.

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A estas objeciones se sumaron las posiciones de La Libertad Avanza, HECHOS - UCR Identidad y el PRO, cuyos legisladores rechazaron ambas propuestas al considerar que implican un aumento de la estructura estatal y de la burocracia, en detrimento de la infraestructura sanitaria existente y la autonomía de los municipios.

En este escenario, entidades del sector privado como ACLIBA y FECLIBA solicitaron precisiones sobre el alcance de los proyectos y anunciaron que mantendrán una reunión con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

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Con la postergación del tratamiento legislativo, el Poder Ejecutivo provincial abrirá una nueva instancia de negociaciones con el objetivo de construir consensos que permitan avanzar en la Cámara Alta.

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