El Gobierno de la provincia de Buenos Aires destinará $80 millones a ocho municipios bonaerenses para afrontar los gastos vinculados con la etapa Inter-regional de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses.

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La medida fue oficializada este martes a través del Boletín Oficial y contempla la entrega de aportes no reintegrables a las comunas que participarán de la organización de esta instancia de la competencia.



De acuerdo con la resolución publicada, los fondos serán distribuidos entre ocho municipios. Bahía Blanca, Benito Juárez, San Pedro y Pehuajó recibirán $12 millones cada uno, mientras que Dolores, La Matanza, Ezeiza y San Fernando obtendrán $8 millones por municipio.



En total, la Provincia de Buenos Aires esembolsará $80 millones, que tendrán como destino específico solventar los gastos necesarios para el desarrollo de la etapa Inter-regional. Los recursos serán transferidos a través de la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.



La etapa Inter-regional forma parte del esquema de competencia previo a las finales provinciales y requiere la coordinación entre el Gobierno bonaerense y los municipios para garantizar el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas y culturales.



Los Juegos Bonaerenses constituyen una de las principales competencias deportivas y culturales de la provincia y convocan cada año a participantes de distintos municipios. El programa funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. La organización está a cargo de la Subsecretaría de Deportes, a través de la Dirección de Juegos Bonaerenses y la Dirección Provincial de Torneos y Eventos Deportivos.



Según lo establecido en la medida, los aportes están destinados a cubrir los gastos derivados de la organización y realización de las competencias correspondientes a esta etapa.

De esta manera, la Provincia busca garantizar el desarrollo territorial de una competencia que reúne actividades deportivas y culturales y que involucra a municipios de todo el territorio bonaerense.

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