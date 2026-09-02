Axel Kicillof salió en respaldo de las pequeñas y medianas empresas elaboradoras de biodiésel y expresó su rechazo al proyecto de ley impulsado por la senadora nacional Patricia Bullrich que busca modificar el actual marco regulatorio de los biocombustibles.

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El principal cuestionamiento de las pymes está puesto en la posible reducción progresiva de su participación en el mercado. Según plantearon desde CEPREB, la propuesta podría favorecer una mayor concentración de la actividad en grandes empresas aceiteras ubicadas principalmente en el polo agroexportador de Santa Fe. En ese marco, el gobernador manifestó su rechazo al proyecto y asumió el compromiso de defender el entramado productivo bonaerense y los puestos de trabajo vinculados a las economías regionales.



La iniciativa impulsada por Bullrich plantea elevar el porcentaje obligatorio de biodiésel que se mezcla con el gasoil del actual 7,5% al 10%, además de avanzar hacia un esquema de mayor competencia y modificar el régimen establecido por la Ley 27.640.



El debate enfrenta a las grandes empresas integradas de la industria aceitera con las pymes que actualmente abastecen una parte del mercado interno. Las empresas regionales sostienen que la apertura, tal como está planteada, no contempla mecanismos suficientes para garantizar su participación.



Desde CEPREB advirtieron que, si el proyecto avanza sin modificaciones, alrededor de 25 plantas del interior podrían quedar en una situación crítica. Entre las provincias afectadas se encuentran Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Entre Ríos. La cámara sostiene además que las pymes producen cerca de 900.000 toneladas anuales destinadas al corte obligatorio y que la provincia de Buenos Aires concentra unas 355.000 toneladas.



En territorio bonaerense existen diez plantas vinculadas a la producción de biocombustibles, ubicadas en localidades como Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo.



Durante la reunión con Kicillof participaron empresarios y representantes de CEPREB, quienes plantearon la necesidad de incorporar un esquema que permita garantizar la continuidad de las pymes dentro del mercado.

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El reclamo se da en momentos en que el Senado analiza cambios en la legislación vigente. La discusión no solo está vinculada con el porcentaje de corte obligatorio, sino también con quiénes podrán participar de ese mercado y bajo qué condiciones.

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