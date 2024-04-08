lobo marino

El lobo de mar de Pallarols fue inaugurado en el Teatro Tronador

La escultura -hecha con material bélico de la Guerra de Malvinas- rinde homenaje a los ex combatientes y a los 44 tripulantes del ARA San Juan. Con la presencia del orfebre, familiares de los submarinistas, autoridades municipales y reconocidas figuras del espectáculo, quedó oficialmente inaugurada