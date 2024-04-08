lobo marino

Mar del Plata, representada en una esquina
Fabiana Donnet plasmó su sentimiento por Mar del Plata en la trotadora de su casa y la transformó en un nuevo punto turístico de la ciudad.
Fabiana Donnet plasmó su sentimiento por Mar del Plata en la trotadora de su casa y la transformó en un nuevo punto turístico de la ciudad.
La escultura -hecha con material bélico de la Guerra de Malvinas- rinde homenaje a los ex combatientes y a los 44 tripulantes del ARA San Juan. Con la presencia del orfebre, familiares de los submarinistas, autoridades municipales y reconocidas figuras del espectáculo, quedó oficialmente inaugurada