Un episodio de tensión se registró en la playa de La Lucila del Mar, cuando un hombre intentó tocar a un lobo marino que descansaba sobre la arena y, según testigos, presentaba heridas. La situación derivó en una violenta discusión con otros turistas que le exigieron que se alejara del animal.

Ads

El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el lobo marino reacciona de manera defensiva ante la proximidad del hombre, abriendo la boca y realizando un movimiento brusco hacia su mano.

La respuesta de las personas que se encontraban en el lugar fue inmediata. Entre gritos y reproches, varios turistas le pidieron que no lo tocara y que mantuviera distancia. “¡No lo toques!”, se escucha decir a una mujer visiblemente alterada en el registro audiovisual.

Ads

Puede interesarte

Según se advierte en la grabación, otros presentes señalaron que el animal tenía una herida visible y que, en ese estado, podía reaccionar de forma imprevisible. A pesar de los pedidos, el hombre se alejó sólo unos pasos y volvió a acercarse, desoyendo las advertencias.

La discusión escaló rápidamente y se escucharon insultos y frases desafiantes. Mientras tanto, el lobo marino permanecía en la arena sin regresar al mar, lo que reforzó la presunción de que se encontraba herido o debilitado.

Ads

Especialistas explican que estos animales pueden salir a la costa para descansar, pero cuando están lesionados o exhaustos se vuelven más vulnerables y pueden reaccionar con agresividad frente a estímulos externos.

Puede interesarte

Desde la Fundación Mundo Marino reiteraron la importancia de respetar normas básicas de convivencia con la fauna marina. Recomiendan no tocar ni rodear a los animales, mantener distancia, evitar ruidos, no sacarles fotos de cerca y controlar que las mascotas no se acerquen. En caso de detectar heridas o la presencia de crías, se debe dar aviso inmediato a guardavidas, autoridades locales o centros de rescate.

Fuente: con información de TN