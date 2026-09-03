Mariano Martínez, un joven de 21 años, es intensamente buscado luego de desaparecer tras salir de su casa en Berazategui para asistir a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Ads

El joven salió de su domicilio durante la mañana del lunes 31 de agosto con la intención de presentar un trabajo en la facultad. Según pudo reconstruir su familia, llegó al establecimiento cerca de las 9, pero les dijo a sus compañeros que no se sentía bien, dejó el material con uno de ellos y se retiró.

A partir de las cámaras de seguridad y de los movimientos registrados con su tarjeta SUBE, los investigadores pudieron establecer parte del recorrido que realizó durante esa jornada. Desde La Plata se habría trasladado hasta Punta Lara, en Ensenada, y luego regresado a la capital bonaerense en un colectivo de la línea 275.

Más tarde, alrededor de las 16.17, tomó un tren de la línea Roca con destino a Constitución. Las cámaras también lograron captarlo en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, pero posteriormente se perdió su rastro.

Uno de los datos que llamó la atención de la familia fue un mensaje que Mariano le envió a su hermano de 19 años, en el que le dejó la contraseña de su computadora. Sus padres explicaron que se trató de una actitud poco habitual y que desde entonces no volvieron a tener contacto con él.

Ads

La familia también intentó comunicarse telefónicamente y enviarle dinero, pero el celular permanece sin conexión y los mensajes no obtuvieron respuesta. Sus allegados remarcaron que no es habitual que el joven se ausente durante varios días sin avisar.

En medio de la búsqueda, los familiares recibieron una fotografía que podría mostrar a Mariano en un comercio de Córdoba, donde habría consultado por trabajo y dejado un currículum. El dato fue puesto en conocimiento de los investigadores y forma parte de las pistas que se analizan para reconstruir sus movimientos.

La búsqueda continúa mientras sus padres esperan obtener información que permita encontrarlo y confirmar que se encuentra en buen estado. Ante cualquier dato que pueda contribuir a localizarlo, se solicita dar aviso a las autoridades.

Ads

Puede interesarte