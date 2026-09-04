Una de las pistas que terminó orientando la búsqueda de Mariano Martínez hacia Córdoba surgió en un local de sushi del barrio Cofico, donde el joven se presentó para dejar un currículum y consultar por trabajo. Ese dato reforzó la hipótesis de que había viajado por sus propios medios y permitió concentrar los operativos en esa provincia.

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La búsqueda había comenzado el lunes 31 de agosto, cuando Mariano, de 21 años y estudiante de Arquitectura, salió de su casa en Berazategui con destino a la Universidad Nacional de La Plata. Había preparado una entrega durante el fin de semana, pero al llegar a la facultad les dijo a sus compañeros que no se sentía bien, dejó el trabajo y se retiró.

A partir de movimientos de la tarjeta SUBE y cámaras de seguridad, los investigadores reconstruyeron parte de su recorrido. Primero estuvo en Punta Lara, luego regresó a La Plata y más tarde se dirigió hacia Constitución. Con el paso de las horas, la búsqueda se amplió hasta Córdoba.

El desenlace llegó este viernes en La Calera, después de que una persona llamara al 911 y alertara sobre la presencia de un joven con características similares. La Policía revisó cámaras de la zona y finalmente logró localizarlo en la vía pública.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, explicó que Mariano se identificó con su documentación y manifestó que había comido y que se sentía bien. Las autoridades indicaron que se encontraba en buenas condiciones generales y quedó acompañado por profesionales.

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Según las primeras actuaciones, no habría indicios de que el joven hubiera sido trasladado contra su voluntad. Tras el hallazgo, se dio intervención a la Justicia bonaerense y su padre inició el viaje hacia Córdoba para reencontrarse con él.

La aparición puso fin a cuatro días de incertidumbre para su familia y cerró una búsqueda que había comenzado en Buenos Aires y terminó a cientos de kilómetros, después de que distintas pistas permitieran reconstruir el camino que Mariano siguió desde que dejó la facultad.