El Gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, volvió a confrontar con la administración de Javier Milei, esta vez por la política argentina frente a la cuestión Malvinas y el avance de un proyecto de explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Ads

El encargado de lanzar las críticas fue el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien cuestionó al Presidente por lo que consideró una demora de 267 días en adoptar medidas contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas y Rockhopper en la Cuenca Malvinas Norte.

Kicillof, por su parte, replicó el mensaje de Bianco en sus redes sociales.

“Fan de Thatcher” y “oportunista”

“267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista”, expresó Bianco, en referencia a las recientes medidas anunciadas por el Gobierno nacional vinculadas con la explotación hidrocarburífera en la zona.

El funcionario bonaerense tomó como punto de partida el 10 de diciembre de 2025, cuando Navitas y Rockhopper anunciaron su decisión final de inversión para avanzar con el desarrollo de Sea Lion.

Ads

Desde la administración provincial sostienen que el proyecto es ilegítimo porque se desarrolla sin autorización argentina en una zona sometida a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Según el planteo de Bianco, durante los 267 días transcurridos desde aquel anuncio, el proyecto avanzó con una inversión prevista de US$1.800 millones, financiamiento cerrado, obras iniciadas en las islas y preparativos para la llegada del buque destinado a la producción.

Las críticas a Milei

Bianco también recordó que la Ley 26.659 establece restricciones para empresas que participen, financien o presten servicios vinculados con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.

Ads

“En todo este tiempo, Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel”, cuestionó el ministro bonaerense.

Para el Gobierno de Kicillof, la defensa de la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur debería combinar herramientas legales, políticas, diplomáticas y económicas, con una estrategia destinada a anticipar los avances en la explotación de recursos naturales.

Una estrategia para Malvinas

El planteo bonaerense también propone modificar la política nacional frente a la cuestión Malvinas a partir de diciembre de 2027.

Entre los objetivos señalados aparecen romper el actual statu quo, debilitar el entramado económico y comercial vinculado con la presencia británica en las islas y aumentar la presión bilateral, regional e internacional sobre el Reino Unido.

La propuesta busca, de esta manera, utilizar las herramientas del Estado para elevar los costos de las actividades que Argentina considera ilegales y reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.

Fuente: Agencia DIB