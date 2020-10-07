Mariano Martínez

Attaque 77 estrenó la reedición en vinilo del histórico álbum “Ángeles caídos”
El disco fue publicado en 1992 y contó con la producción de Juanchi Baleiron, actual cantante de Los Pericos. Tiene algunos de los hits más poderosos de la banda.
El disco fue publicado en 1992 y contó con la producción de Juanchi Baleiron, actual cantante de Los Pericos. Tiene algunos de los hits más poderosos de la banda.
Trascendió la inmensa cantidad de dinero que el artista brasileño, quien fue esposo de la cantante durante once años, le pedirá en la Justicia.