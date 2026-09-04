El Gobierno de Axel Kicillof prepara el envío de alrededor de 200 nuevos pliegos de jueces, magistrados y funcionarios judiciales al Senado bonaerense, con el objetivo de continuar avanzando en la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, durante el XXII Congreso Provincial de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial bonaerense, que se desarrolló en Mercedes.



“Esperamos muy pronto estar concretando casi unas 200 vacantes más que estamos terminando de trabajar”, señaló Mena al referirse al proceso que lleva adelante la administración provincial.

La nueva tanda de pliegos se sumará a las 412 vacantes que fueron cubiertas el año pasado, en un proceso que requirió la intervención del Ejecutivo y del Senado provincial.

Mena destacó que aquellas designaciones no representaron el cierre del proceso y aseguró que la administración bonaerense continúa trabajando para reducir la cantidad de cargos sin cubrir dentro de la estructura judicial. “No nos quedamos con el logro de las 412 vacantes que pudimos sanear con el gobernador y el Senado de la provincia de Buenos Aires el año pasado, sino que estamos permanentemente trabajando”, sostuvo el funcionario.

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El envío de los nuevos pliegos abrirá ahora una nueva instancia legislativa, ya que será el Senado bonaerense el encargado de analizar las propuestas y avanzar con los procedimientos correspondientes para la designación de los funcionarios judiciales.

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