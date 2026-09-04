Las multas de tránsito volvieron a aumentar en la provincia de Buenos Aires y los nuevos valores ya están vigentes. La actualización se debe al incremento de la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado por el Gobierno bonaerense para determinar el costo de las infracciones.

Ads



Desde septiembre, la UF pasó de $2.271 a $2.281, lo que representa una suba cercana al 0,4%. El nuevo valor se mantendrá durante el bimestre septiembre-octubre. La actualización fue establecida por la Provincia y publicada oficialmente.

De esta manera, algunas de las infracciones más habituales pueden representar un importante gasto para los conductores. Las sanciones más severas llegan a superar los $2.000.000.



Con el nuevo valor de la Unidad Fija, los principales montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Exceso de velocidad: entre $342.150 y $2.281.000.

Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.140.500 y $2.737.200.

Conducir sin seguro: entre $684.300 y $2.281.000.

Mal estacionamiento: entre $114.050 y $228.100.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: entre $456.200 y $2.281.000.

Pasar un semáforo en rojo: entre $684.300 y $2.281.000.

Circular en contramano o por la banquina: entre $456.200 y $2.281.000.

No utilizar cinturón de seguridad o casco: entre $228.100 y $1.140.500.

Circular con la VTV vencida: entre $684.300 y $2.281.000.



A diferencia de otras jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires el valor utilizado como referencia para las multas se actualiza de manera bimestral.

La UF se determina tomando como referencia el precio promedio del litro de nafta premium informado por la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) ubicada en La Plata. Para septiembre y octubre de 2026, ese valor quedó establecido en $2.281.



La Provincia utiliza este mecanismo para actualizar los montos de las sanciones y mantener vigente el esquema previsto por la normativa de tránsito bonaerense.

Ads

Ads