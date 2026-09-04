La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense allanó la morgue de la Delegación de Policía Científica de Moreno-General Rodríguez, ubicada en el hospital Vicente López y Planes, en el marco de la causa que investiga una grave confusión en la identificación de dos fallecidos.

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Durante el procedimiento fueron secuestrados rótulos y precintos utilizados para identificar cuerpos, actas originales y rectificadas, libros de guardia, registros de presentismo y documentación vinculada con el ingreso y egreso de cadáveres. También se dispuso preservar las comunicaciones entre la dependencia y las comisarías que intervinieron en el caso.

La investigación se inició luego de determinarse que Adolfo Brizuela fue entregado por error como si fuera Pedro Peñalver, un veterano de la Guerra de Malvinas. Como consecuencia, Brizuela fue velado con honores e inhumado en Berazategui bajo otra identidad. Días después, la Justicia ordenó exhumar los restos para corregir la situación.

La causa principal está a cargo de la UFI N°3 de Moreno-General Rodríguez y fue caratulada como presunta “omisión o retardo de actos de oficio”. Por el momento, una sargento que trabajaba en la morgue está imputada, aunque su defensa sostiene que la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre ella.

El episodio derivó además en otra investigación. Como inicialmente se sospechó que Peñalver podía haber sido víctima de un homicidio, la pesquisa terminó apuntando de manera equivocada hacia la familia Brizuela. Sus integrantes denunciaron haber sido trasladados a una comisaría, interrogados y golpeados por efectivos policiales.

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A partir de esas acusaciones se abrió una causa paralela por presuntos apremios y vejaciones. Ahora, los investigadores buscan reconstruir en qué momento se produjo el cambio de identidades y establecer todas las responsabilidades dentro del circuito de identificación y entrega de los cuerpos.

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