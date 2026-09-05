La Escuela Universitaria de Formación Profesional de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) anunció la apertura de dos propuestas gratuitas que se dictarán durante octubre en la ciudad de Miramar: Introducción a la Bioconstrucción y Cuidados Comunitarios y Domiciliarios de Personas Mayores. Ambas iniciativas están orientadas a brindar herramientas teóricas y prácticas vinculadas al desarrollo sustentable y la asistencia social.

Ads

El taller Introducción a la Bioconstrucción se desarrollará en cuatro clases los sábados de 09:00 a 13:00, a partir del 3 de octubre, en el Teatro Municipal Abel Santa Cruz (Avenida 9 1250). Estará a cargo de los arquitectos Federico Moretti y Agustín Terra Loredo, y abordará técnicas constructivas basadas en el uso responsable de materiales y recursos naturales.

Por su parte, Cuidados Comunitarios y Domiciliarios de Personas Mayores comenzará el sábado 10 y se extenderá durante ocho encuentros, también los sábados de 09:00 a 13:00. El equipo docente estará integrado por Bettina Roumec, Celina Hernández, Marlene René Contreras y Lucía Canel, con un enfoque en la formación para la atención integral de adultos mayores. La sede será confirmada en los próximos días.

Puede interesarte

La inscripción se realiza escaneando el código QR incluido en la convocatoria y completando el formulario correspondiente o se puede consultar a través del correo [email protected].

Ads

Ads