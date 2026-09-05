El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días hábiles -prorrogable por cinco días más- en el conflicto originado por el despido de 1200 trabajadores de las empresas Granja Tres Arroyos y Wade.

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La medida se dispuso tras una audiencia con representantes del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA) y establece la inmediata reincorporación del personal cesanteado, con el objetivo de restablecer la paz social y habilitar una instancia formal de negociación.

Los despidos afectan a 700 operarios de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la filial de Pilar y 450 del establecimiento de Esteban Echeverría. De la reunión participaron el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción bonaerense, Ariel Aguilar; la intendente de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación del municipio de Esteban Echeverría.

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Durante el encuentro también se acordó la entrega de 1000 cajones de pollo para los trabajadores afectados y un adelanto de dinero a cuenta, que se hará efectivo la próxima semana. Asimismo, se fijó una nueva audiencia entre las partes para el jueves próximo.

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