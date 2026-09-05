Integrantes de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires presentaron un expediente, mediante el cual solicitaron al Poder Ejecutivo provincial la adopción de medidas urgentes para el retiro definitivo de los restos de vehículos incendiados y siniestrados que permanecen en las banquinas de las rutas bajo jurisdicción bonaerense.

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La iniciativa sostiene que la presencia de estos elementos representa un riesgo directo para la seguridad vial, afectando la visibilidad, la transitabilidad y la integridad física de los conductores.

En ese sentido, el proyecto exhorta al cumplimiento efectivo del artículo 59 de la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 y su normativa complementaria provincial N°13.927. Asimismo, advierte sobre el impacto ambiental negativo que genera la acumulación de chatarra en distintos corredores viales del territorio bonaerense.

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El proyecto lleva las firmas de las diputadas provinciales Priscila Minnaard y María Alejandra Lordén -presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR)-, junto con el diputado Valentín Miranda.

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