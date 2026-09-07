La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó cuatro nuevos detenidos y elevó a 15 la cantidad de personas involucradas en el expediente por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre de 2025.

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Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el 19 de septiembre, cuando subieron a una Chevrolet Tracker en La Tablada. Según la investigación, se dirigían a una fiesta en el Bajo Flores, pero nunca llegaron. Sus cuerpos fueron encontrados días después, enterrados en una vivienda de Villa Vatteone.

El caso provocó una fuerte conmoción por la violencia del crimen y rápidamente quedó vinculado a una presunta disputa relacionada con el narcotráfico. Una de las principales hipótesis sostiene que las víctimas fueron asesinadas como parte de una venganza por un supuesto robo de drogas.

Entre los principales acusados aparece Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, señalado por los investigadores como uno de los organizadores del ataque. La pesquisa también apunta a determinar el rol que tuvo cada integrante de la estructura que habría participado en el crimen y su posterior encubrimiento.

Los cuatro nuevos detenidos son Mansur, de 52 años; Chieto, de 36; Olivera, de 70; y Quispe Gallardo, de 19, esta última señalada como expareja de “Pequeño J”. Todos son argentinos y, según la investigación, habrían cumplido distintas funciones dentro de la logística de la organización.

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Los nuevos acusados son indagados por el juez federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez. La Justicia busca establecer si tuvieron participación directa en los asesinatos o si colaboraron en las tareas posteriores destinadas a ocultar lo ocurrido.

Con estas incorporaciones, la causa ya cuenta con 15 personas involucradas, entre ellas “Pequeño J”, Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón, Chieto, Olivera, Quispe Gallardo y Mansur.

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