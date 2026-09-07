Senado bonaerense: buscan simplificar la personería de clubes de barrio
Advierten que la burocracia actual bloquea el acceso a subsidios y complica la competencia deportiva
La senadora bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR), Nerina Neumann, presentó un proyecto de ley con el objetivo de destrabar la situación administrativa de los clubes de barrio de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa compromete a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas a implementar un sistema de regularización simplificado que facilite la obtención del certificado de vigencia legal.
Según explicó la legisladora por la Sexta Sección Electoral, la imposibilidad de renovar este documento se convirtió en el principal obstáculo para las entidades deportivas barriales, ya que les frena el acceso a subsidios nacionales como el programa "Clubes en Obra", aportes municipales y asistencias de entes privados.
La problemática se profundizó tras la pandemia e impactó incluso en el plano competitivo, obligando al Consejo Federal de la AFA a flexibilizar reglamentos ante la irregularidad documental que arrastran tanto los clubes como las ligas regionales.
El proyecto plantea un régimen excepcional y digital para aquellas instituciones que cuenten con personería jurídica previa, más de diez años de trayectoria, libro de actas rubricado con renovación de autoridades y balances certificados. "El Estado no puede generarle problemas institucionales a entidades reconocidas que cumplen un rol social clave en sus comunidades", enfatizó Neumann.
La propuesta se suma a una serie de debates que atraviesan la Legislatura bonaerense en apoyo a las asociaciones civiles. Recientemente, las comisiones de Deportes y de Clubes de la Cámara de Diputados comenzaron a evaluar medidas de acompañamiento ante el contexto económico, entre las que destacan la iniciativa para destinar colectivos fuera de uso al transporte de clubes del interior y la vigente ley que prohíbe el corte de servicios básicos por mora tarifaria a instituciones sin fines de lucro.
Fuente: Diputados bonaerenses