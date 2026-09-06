La investigación por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez sumó cuatro nuevos detenciones tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal de Morón.

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Con estos procedimientos, la causa ya acumula 14 detenidos, entre los que figura Tony Jansen Victoriano Valverde, alias “Pequeño J”, señalado como el autor intelectual de los crímenes.

Según fuentes judiciales, las aprehensiones corresponden a la segunda línea operativa del grupo.

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Entre los acusados se encuentra un hombre de 52 años, identificado como Mansur, a quien se le atribuye haber facilitado vehículos a David Gustavo Morales Huamán, alias “El Loco David”, además de suministrar prendas limpias a los ejecutores para favorecer su huida. También fue arrestada una mujer de 70 años, señalada como presunta testaferro de Mansur.

La lista de nuevos imputados la integran la esposa de Jesús Mallón Bernave, ya procesado en la causa, y una joven de 19 años, expareja de “Pequeño J”, investigada por su presunta vinculación en el acopio de estupefacientes y el uso de su vivienda por parte de la organización.

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Durante los operativos se secuestraron 22 teléfonos celulares, una computadora, un equipo de radiocomunicación y una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada.

Los cuatro acusados quedaron incomunicados y prestarán declaración indagatoria este lunes ante el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez. En tanto, el juzgado dictó nuevamente el secreto de sumario por un lapso de diez días para resguardar las próximas medidas de prueba.

Fuente: TN

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