Triple crimen de Florencio Varela: el abogado de “Pequeño J” quiere evitar que lo extraditen a la Argentina
Sigue detenido en Perú mientras la Justicia define su situación.
Sigue detenido en Perú mientras la Justicia define su situación.
Será por un tiempo máximo de 9 meses y la medida fue ordenada en una audiencia con las autoridades del país vecino, donde le notificaron su imputación.
Celeste Magalí González Guerrero, quien alquiló la casa del horror, declaró ante la fiscalía y aportó datos escalofriantes sobre lo que sucedió la noche de los asesinatos
En medio de un fuerte de seguridad, Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31) fue llevado ante el fiscal de la causa, Adrián Arribas. “No conozco ni la 1-11-14 ni Zavaleta, y también a mí me dicen Jota, por la primera letra de mi nombre", expresó.