Triple femicidio en Florencio Varela: declaró “Señor Jota”, el presunto autor intelectual de los asesinatos

En medio de un fuerte de seguridad, Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31) fue llevado ante el fiscal de la causa, Adrián Arribas. “No conozco ni la 1-11-14 ni Zavaleta, y también a mí me dicen Jota, por la primera letra de mi nombre", expresó.