Mediante un decreto firmado por Axel Kicillof, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que destinará $21.250 millones a los municipios bonaerenses para afrontar los gastos vinculados con la organización y participación en la etapa Regional de la 35° edición Juegos Bonaerenses 2026, una de las principales competencias deportivas y culturales del territorio bonaerense. La medida establece que los recursos serán ejecutados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y transferidos directamente a las comunas.

Ads



Durante el primer semestre de 2026, la Provincia transfirió $2,778 billones a los 135 municipios, aunque el monto representó una caída del 2,48% en términos reales respecto del mismo período del año anterior.



Los recursos provinciales buscan garantizar que los gobiernos locales puedan afrontar los costos que implica la participación en las distintas etapas de los Juegos Bonaerenses. La competencia requiere gastos de logística, traslados, infraestructura y organización.



En septiembre, la Provincia ya había anunciado un aporte de $80 millones para ocho municipios destinado a solventar los gastos de la etapa Regional de la 35° edición de los Juegos.



La transferencia representa un alivio para los municipios, que deben afrontar parte de los costos derivados de la participación de sus delegaciones. El esquema de financiamiento provincial apunta así a sostener el desarrollo territorial de la competencia y garantizar que los municipios puedan continuar acompañando a sus representantes en las distintas instancias de los Juegos Bonaerenses.

Ads

Ads