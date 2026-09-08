San Isidro: Un fiscal rechazó la suspensión del Régimen Penal Juvenil
Pese a la cautelar que suspendió la norma por 60 días en suelo bonaerense, el fuero penal juvenil de San Isidro mantendrá el nuevo régimen para imputar a adolescentes.
El fiscal Andrés Zárate, del fuero penal juvenil de San Isidro, afirmó que no acatará la cautelar dictada por la jueza Marta Pascual, de Lomas de Zamora, que frenó por 60 días la vigencia de la nueva ley en la provincia de Buenos Aires.
Zárate sostuvo que una magistrada no puede suspender una norma nacional con alcance general desde un fuero local, sino limitarse a declarar la inconstitucionalidad en un caso concreto. "De ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza. En San Isidro esta decisión no rige", remarcó.
El funcionario respaldó su postura al señalar que la ley ya comenzó a usarse desde el sábado para liberar a condenados bajo el principio de la norma más benigna.
"Si la aplicás para liberar, también la tenés que aplicar para condenar", argumentó. Asimismo, advirtió que entre los 14 y 16 años se concentra un volumen determinante de delitos graves, por lo que mantendrá las imputaciones bajo el nuevo marco legal.
Fuente: Infobae