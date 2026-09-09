El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este martes el Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la problemática del suicidio, una política pública integral que busca fortalecer las estrategias de prevención, atención y acompañamiento en materia de salud mental en todo el territorio bonaerense.

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El mandatario destacó que la iniciativa reúne acciones que ya se vienen desarrollando desde distintos organismos provinciales y suma nuevas medidas destinadas a profundizar el abordaje de una problemática que calificó como prioritaria para la gestión.

“El plan pone a la salud mental como una prioridad para la Provincia”, sostuvo Kicillof al dar a conocer la propuesta, que se estructura sobre cuatro ejes centrales: prevención, atención y cuidados; formación y capacitación; articulación interministerial y territorial; y sensibilización y prevención.





Presentamos el Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la problemática del suicidio.



Una política integral que pone a la salud mental como una prioridad para la Provincia y que reúne las acciones que venimos llevando adelante a través de diferentes ministerios y nuevas… pic.twitter.com/fboNNSQFS7 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 8, 2026

Entre las principales medidas anunciadas, el Gobierno bonaerense informó la puesta en funcionamiento de una línea telefónica de atención gratuita disponible las 24 horas, a través del número 0800-222-5462, destinada a brindar orientación, contención y acompañamiento ante situaciones vinculadas al riesgo suicida.

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Además, el plan prevé la incorporación de más de 100 profesionales especializados, con el objetivo de fortalecer los equipos de trabajo que intervienen en la prevención y atención de estas situaciones.

Otro de los puntos destacados es la profundización del trabajo articulado con los distintos actores del sistema público. En ese sentido, la iniciativa contempla reforzar las tareas conjuntas con los equipos de salud, las instituciones educativas y diferentes áreas del Estado en los 135 municipios bonaerenses, buscando una respuesta coordinada y de alcance territorial.

Kicillof también remarcó las políticas que la Provincia viene desarrollando en materia de salud mental. Según indicó, ya fueron inaugurados más de 200 Centros Comunitarios de Salud Mental y se avanzó en el fortalecimiento de los servicios especializados en hospitales y centros de atención primaria.

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El gobernador subrayó que el suicidio constituye una problemática compleja que requiere un abordaje integral y colectivo. “Frente a una problemática que requiere un abordaje colectivo, el Estado tiene que estar presente y generar respuestas”, afirmó.

En ese marco, concluyó con un mensaje orientado a promover la concientización y el acompañamiento comunitario: “Hay que hablar, escuchar y acompañar porque la salud mental nos involucra a todos y todas”.

Con la implementación de este nuevo plan, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires busca consolidar una red de prevención y asistencia que permita ampliar el acceso a los cuidados de salud mental y fortalecer las herramientas de intervención temprana en todo el territorio bonaerense.