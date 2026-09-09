Personal del Destacamento Las Flores, dependiente de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de General Alvarado, imputó a un hombre por el delito de falsa denuncia luego de comprobar que el supuesto robo de su vehículo carecía de veracidad.

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El hecho se inició el domingo, cuando el denunciante se presentó ante las autoridades para informar que había dejado su Peugeot 306 estacionado y cerrado en 50 entre 9 y 11, de la vecina ciudad, y que -aproximadamente una hora después- el rodado había sido sustraído por autores desconocidos.

En paralelo al inicio de la investigación, el vehículo fue hallado abandonado e incendiado en su totalidad en la zona de Ruta 11 y Bosque Energético. A partir de allí, la policía realizó tareas de campo, que incluyeron el análisis de cámaras del Centro de Monitoreo municipal, entrevistas a vecinos y relevamiento de testimonios en el lugar del supuesto hecho.

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Del análisis de las imágenes surgió la participación de un utilitario Peugeot Partner color rojo cuyos ocupantes habrían intervenido en la maniobra y regresado luego al punto del supuesto robo para mantener contacto con el denunciante antes del arribo policial. Con esos elementos, la fiscalía interviniente dispuso la formación de causa por infracción al artículo 245 del Código Penal y notificó a la compañía aseguradora del vehículo.

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