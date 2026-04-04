Rosario: un padre llevará a juicio a su ex pareja por una denuncia falsa de abuso
La causa original fue archivada por la Justicia y ahora cuatro personas serán juzgadas. El denunciante asegura que la acusación buscó impedir el contacto con su hija.
La causa original fue archivada por la Justicia y ahora cuatro personas serán juzgadas. El denunciante asegura que la acusación buscó impedir el contacto con su hija.
La denuncia había sido presentada el pasado lunes de manera online y originó una causa por robo agravado automotor. La Policía estableció que el hecho no había ocurrido y se inició otra causa.
La intimidación había llegado este mediodía a través de un llamado al 911 y en esa comunicación, una mujer aseguró haber dejado un artefacto explosivo.
Un sujeto de 59 años aseguró que le robaron su auto a mano armada en Mar del Plata, pero las cámaras de seguridad y los testigos desmintieron su versión.
Se trata de un contador de 42 años. Está acusado de “falsa denuncia”.
La "broma pesada" obligó a 6 bomberos voluntarios a trasladarse en autobomba por varios kilómetros para apagar las supuestas llamas en unos pastizales. La policía rastreó la llamada y secuestró el teléfono del adolescente, a quien se le inició una causa.