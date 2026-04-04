falsa denuncia

Un menor denunció un falso incendio en Balcarce y terminó allanado

La "broma pesada" obligó a 6 bomberos voluntarios a trasladarse en autobomba por varios kilómetros para apagar las supuestas llamas en unos pastizales. La policía rastreó la llamada y secuestró el teléfono del adolescente, a quien se le inició una causa.