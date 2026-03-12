Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda esclareció una falsa denuncia por un supuesto robo agravado de vehículo automotor, tras una investigación realizada con intervención de la Fiscalía N°12.

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La denuncia había sido realizada por una mujer de 27 años, quien afirmó que delincuentes le habían robado su automóvil Citroën C4 color gris mediante el uso de un arma de fuego.

Según había declarado, el hecho ocurrió el lunes pasado en la intersección de Las Heras y Juan José Paso. En esa presentación, efectuada de manera online, sostuvo que dos hombres la abordaron, exhibieron un arma de fuego y le sustrajeron el vehículo.

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A partir de esa denuncia se había iniciado una causa por robo agravado automotor, con intervención de la UFI ODCPA. Sin embargo, tras las averiguaciones realizadas por el personal policial, se estableció que el episodio denunciado no había ocurrido, por lo que se iniciaron actuaciones por el delito de falsa denuncia.

El fiscal interviniente dispuso notificar a la imputada sobre la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, remitir las actuaciones a sede fiscal, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

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