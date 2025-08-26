Un hombre de 29 años que había denunciado el robo de su automóvil fue imputado por “falsa denuncia con tentativa de estafa”, tras comprobarse que su relato presentaba inconsistencias y que brindó información errónea a los investigadores.

El supuesto hecho había ocurrido el pasado miércoles 20 en el kilómetro 365.5 de la Ruta 11. Según su denuncia, ese día a las 08:00 dejó en ese lugar un Volkswagen Gol sedán cinco puertas, color azul, modelo 2001, y cuando volvió el rodado no estaba.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Denuncias Complejas y Procedimientos Administrativos y la Unidad Fiscal de Instrucción N°10, quienes solicitaron el uso del sistema de Lectura de Patentes, el análisis de cámaras de seguridad y la intervención del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

De esta manera, las investigaciones determinaron que el denunciante proporcionó información errónea sobre los recorridos previos al supuesto ilícito, lo que obstaculizó las labores de la Justicia.

Además, el relevamiento de cámaras de seguridad permitió confirmar que se trataba de una falsa denuncia, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar la formación de causa por “falsa denuncia con tentativa de estafa”.

