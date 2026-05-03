estafadores

La estafa digital que puede dejarte implicado en un delito: "Te transferí por error"
Especialistas advierten sobre una maniobra que utiliza engaños y urgencia para mover dinero ilícito a través de cuentas de terceros.
Especialistas advierten sobre una maniobra que utiliza engaños y urgencia para mover dinero ilícito a través de cuentas de terceros.
Estela, que sufrió un intento de estafa virtual, participó de una charla sobre prevención de delitos informáticos brindada por la Municipalidad.
La entidad bancaria advirtió sobre la existencia de engaños y páginas falsas que pueden provocar serias consecuencias. De qué se trata y cómo evitar un problema.
Vecinos de la zona norte denunciaron que cuatro sujetos simulaban ser empleados de OSSE. Ingresaban a las casas con la excusa de tomar la presión del agua y luego robaban.
En las últimas horas usuarios marplatenses comenzaron a alertar a la ciuadanía sobre este nuevo método.
El hecho ocurrió a fines de noviembre y esta tarde lograron detener a uno de los cuatro implicados, un hombre de 32 años.
"En General Pueyrredon los datos demuestran una tendencia creciente de las estafas y fraudes digitales", señaló el concejal Ariel Ciano.
La cooperativa eléctrica local denunció que usuarios recibieron llamados que tenían el objetivo de usurpar sus cuentas de Whatsapp.
Han aumentado las denuncias en el municipio. Esta modalidad, también conocida como el "cuento del tío", busca engañar a las personas para hacerse de claves de bancos o token y quedarse con el saldo de las cuentas.