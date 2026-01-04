Especialistas en ciberseguridad del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires (CPCIBA) alertaron sobre una nueva modalidad de estafa que circula a través de WhatsApp y que se basa en el abuso de la función oficial de vinculación de dispositivos. El método no requiere hackear contraseñas ni clonar líneas telefónicas, sino que se apoya en la manipulación del usuario para habilitar la sesión en otro teléfono o computadora.

Según explicaron desde el CPCIBA, la estafa consiste en inducir a la víctima a autorizar sin saberlo el acceso de un dispositivo externo a su cuenta. El engaño suele comenzar con un mensaje que aparenta provenir de un contacto conocido o de un servicio legítimo, acompañado por un enlace que promete ver una imagen, acceder a un video o resolver un supuesto problema de la cuenta.

Al ingresar al enlace, la persona es dirigida a una página falsa que imita interfaces conocidas y solicita realizar una “verificación”. En ese proceso, el usuario termina ingresando un código de vinculación creyendo que se trata de un paso de seguridad habitual. En realidad, ese código habilita al estafador a vincular su propio dispositivo a la cuenta de WhatsApp de la víctima, generalmente mediante el escaneo de un código QR, una función legítima del servicio que no requiere contraseña.

Una vez concretado el engaño, el atacante puede leer conversaciones, acceder a archivos, ver contactos e incluso enviar mensajes desde la cuenta comprometida, sin que el usuario pierda el control de su teléfono ni reciba alertas evidentes. Esto facilita la propagación del fraude a nuevos contactos y grupos, la solicitud de dinero y el acceso a información sensible compartida por WhatsApp, como fotografías, videos o claves bancarias.

Desde el CPCIBA remarcan que estas maniobras se encuadran dentro de la ingeniería social, es decir, técnicas de engaño que explotan la confianza y el desconocimiento de los usuarios más que fallas técnicas de la plataforma.

Para evitar este tipo de estafas, los especialistas recomiendan no ingresar a enlaces sospechosos, incluso si provienen de contactos conocidos; no introducir códigos de verificación o vinculación sin haber iniciado una acción legítima desde la aplicación; revisar periódicamente la opción “Dispositivos vinculados” y eliminar sesiones desconocidas; activar la verificación en dos pasos; y desconfiar de mensajes urgentes, premios, advertencias de bloqueo o solicitudes de validación inesperadas.

Finalmente, los informáticos subrayaron que la prevención y la información continúan siendo las principales herramientas para reducir el impacto de estas estafas, e instaron a los usuarios a mantenerse atentos y consultar fuentes oficiales ante cualquier duda.