estafas telefónicas

Tras el ciberataque a IOMA, refuerzan recomendaciones a afiliados
El Instituto aseguró que no se vulneraron datos sensibles ni se afectó el sistema. La amenaza fue atribuida al grupo Chronus Team y ya se iniciaron acciones legales.
El Instituto aseguró que no se vulneraron datos sensibles ni se afectó el sistema. La amenaza fue atribuida al grupo Chronus Team y ya se iniciaron acciones legales.
Denunciaron que es una estafa que se realiza a través de perfiles falsos de redes sociales. Recordaron a los usuarios hacer trámites sólo a través de los canales oficiales.
El método no requiere hackear contraseñas ni clonar líneas telefónicas. Se apoya en la manipulación del usuario para habilitar la sesión en otro teléfono o computadora.
Se producen a través de WhatsApp y llamadas telefónicas.
Especialistas detallaron que son cinco las modalidades más utilizadas. Una técnica que ha ganado terreno en los últimos meses involucra el uso de códigos QR.
La empresa habilitó herramientas de validación de identidad y canales de denuncia para reportar intentos de estafa vinculados a su nombre.
Estas medidas pueden implementarse en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Son recomendadas tanto por expertos como por Meta, la empresa detrás de la app.
Estela, que sufrió un intento de estafa virtual, participó de una charla sobre prevención de delitos informáticos brindada por la Municipalidad.
Consta de darle un secreto o una palabra clave a nuestro círculo más íntimo para validar que somos nosotros ante una eventual emergencia, como a la hora de pedir que te transfieran dinero.
Lo destacó el especialista en ciberseguridad, Alan Mai. Sin embargo, como no todos los hechos son denunciados, dijo que “los números debían ser muchísimo mayores”.
En las últimas horas usuarios marplatenses comenzaron a alertar a la ciuadanía sobre este nuevo método.
Recordaron que no realizan “promociones a través de llamadas, mensajes privados o redes sociales”. Y recordaron que “muchas de estas estafas virtuales provienen de supuestas áreas de atención a jubilados y pensionados”.