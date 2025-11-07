El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) informó que las credenciales habilitadas para acceder a sus prestaciones se presentan en cuatro formatos: digital, plástica, provisoria con QR y provisoria ticket. Todas son válidas y ningún profesional puede negar la atención por el tipo de credencial presentada.

Ads

La Credencial PAMI es un documento único e intransferible, vinculado al número de afiliación, que permite acreditar identidad y acceder a servicios como turnos con especialistas, retiro de medicamentos, trámites presenciales y virtuales, y atención en agencias.

PAMI advirtió además que bajo ninguna circunstancia se entregan credenciales en el domicilio del afiliado, ni por correo postal ni electrónico. En caso de recibirla por esos medios, podría tratarse de un intento de estafa.

Ads

Puede interesarte

Asimismo, se recordó que los únicos canales de contacto son los oficiales. PAMI no realiza llamados ni envía mensajes para solicitar datos personales. Todos los trámites deben ser iniciados por el afiliado, un familiar o apoderado.

Ante cualquier sospecha de engaño, se recomienda cortar la comunicación de inmediato y realizar el reclamo llamando al 138 PAMI Escucha y Responde o a través de los canales oficiales del Instituto.

Ads

En cuanto a los formatos, se indicó que la credencial digital está disponible en la app Mi PAMI para celulares y no requiere impresión. En el caso de la credencial provisoria con QR, se trata de una tarjeta impresa en papel con el código. También está la credencial provisoria ticket, impresa desde terminales de autogestión en agencias o UGL. Y finalmente la credencial plástica: ya no se distribuye, pero sigue vigente para quienes la hayan obtenido previamente.