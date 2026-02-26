Camuzzi difundió recomendaciones para prevenir estafas digitales y robo de datos personales
La empresa habilitó herramientas de validación de identidad y canales de denuncia para reportar intentos de estafa vinculados a su nombre.
La empresa Camuzzi difundió una serie de recomendaciones para prevenir estafas y el robo de datos personales, ante el aumento de fraudes detectados en los últimos meses mediante mensajes, redes sociales y contactos telefónicos falsos.
Desde la compañía advirtieron sobre la circulación de mensajes sospechosos que apelan a la urgencia, como supuestas promociones, regalos, descuentos o avisos de corte de servicio. Indicaron que los usuarios deben tomarse el tiempo para corroborar la identidad de quien los contacta y la veracidad de la información recibida.
La empresa señaló que muchas de las falsas promociones detectadas en Facebook utilizan nombres como Camuzzi Argentina o Camuzzi Gas, con perfiles sin información y vinculados a números de WhatsApp desde los cuales se intenta concretar la estafa. Además, aclaró que no realiza promociones a través de llamadas, mensajes privados ni redes sociales, ni efectúa transacciones fuera de sus oficinas comerciales o canales oficiales, y que tampoco existen áreas especiales de atención para jubilados o pensionados.
Con relación a contraseñas y solicitudes de acceso, se recordó que nunca deben compartirse datos personales con desconocidos, que las contraseñas deben cambiarse periódicamente y no repetirse en distintos servicios, y que ante pedidos para ingresar a links o descargar aplicaciones se debe interrumpir de inmediato la comunicación y bloquear el número si el contacto se produjo por SMS o WhatsApp.
Sobre la conexión a internet, recomendaron utilizar únicamente redes seguras y conocidas, evitar el uso de wifi públicas o abiertas y cerrar siempre las sesiones al finalizar el uso de aplicaciones o dispositivos.
Asimismo, la empresa informó que cuenta con un Sistema de Validación del Personal que permite verificar en tiempo real la identidad de sus colaboradores. La herramienta está disponible en www.camuzzigas.com/validaciondeidentidad y también a través de los teléfonos 0800-999-0800 y 0810-999-0800, donde los usuarios pueden ingresar el DNI del operario para confirmar si pertenece a la distribuidora.
Además, se habilitó un canal específico para denunciar ciberdelitos vinculados con la empresa, con el objetivo de centralizar reportes, mejorar los tiempos de respuesta y colaborar con las autoridades. El formulario se encuentra disponible en www.camuzzigas.com (Reporte de Ciberdelitos) y en www.oficinavirtual.camuzzigas.com.ar.
Por último, ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse telefónicamente al 0810-555-3698, de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00.
