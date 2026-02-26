La empresa Camuzzi difundió una serie de recomendaciones para prevenir estafas y el robo de datos personales, ante el aumento de fraudes detectados en los últimos meses mediante mensajes, redes sociales y contactos telefónicos falsos.

Ads

Desde la compañía advirtieron sobre la circulación de mensajes sospechosos que apelan a la urgencia, como supuestas promociones, regalos, descuentos o avisos de corte de servicio. Indicaron que los usuarios deben tomarse el tiempo para corroborar la identidad de quien los contacta y la veracidad de la información recibida.

La empresa señaló que muchas de las falsas promociones detectadas en Facebook utilizan nombres como Camuzzi Argentina o Camuzzi Gas, con perfiles sin información y vinculados a números de WhatsApp desde los cuales se intenta concretar la estafa. Además, aclaró que no realiza promociones a través de llamadas, mensajes privados ni redes sociales, ni efectúa transacciones fuera de sus oficinas comerciales o canales oficiales, y que tampoco existen áreas especiales de atención para jubilados o pensionados.

Ads

Puede interesarte

Con relación a contraseñas y solicitudes de acceso, se recordó que nunca deben compartirse datos personales con desconocidos, que las contraseñas deben cambiarse periódicamente y no repetirse en distintos servicios, y que ante pedidos para ingresar a links o descargar aplicaciones se debe interrumpir de inmediato la comunicación y bloquear el número si el contacto se produjo por SMS o WhatsApp.

Sobre la conexión a internet, recomendaron utilizar únicamente redes seguras y conocidas, evitar el uso de wifi públicas o abiertas y cerrar siempre las sesiones al finalizar el uso de aplicaciones o dispositivos.

Ads

Asimismo, la empresa informó que cuenta con un Sistema de Validación del Personal que permite verificar en tiempo real la identidad de sus colaboradores. La herramienta está disponible en www.camuzzigas.com/validaciondeidentidad y también a través de los teléfonos 0800-999-0800 y 0810-999-0800, donde los usuarios pueden ingresar el DNI del operario para confirmar si pertenece a la distribuidora.

Puede interesarte

Además, se habilitó un canal específico para denunciar ciberdelitos vinculados con la empresa, con el objetivo de centralizar reportes, mejorar los tiempos de respuesta y colaborar con las autoridades. El formulario se encuentra disponible en www.camuzzigas.com (Reporte de Ciberdelitos) y en www.oficinavirtual.camuzzigas.com.ar.

Por último, ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse telefónicamente al 0810-555-3698, de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00.