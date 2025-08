Se conoció esta semana una noticia preocupante, relacionada con un virus que afecta a los usuarios de iPhone. Se llama SparkKitty y se introdujo a través de algunas aplicaciones dentro de iOS y está permitiendo descubrir contraseñas e información sensible. El especialista en ciberseguridad, Alan Mai, destacó que este tipo de estafas son cada vez más comunes y según estadísticas oficiales, en un año aumentaron un 20%.

Ads

“La novedad -resaltó- es que estas cosas venían pasando en Android, quizá con más frecuencia que en lo que es iPhone. Aunque comúnmente se considera que iPhone es más seguro que Android, esto no es intrínsecamente cierto, sino que quizás son un poco más rigurosos los controles que hay para que no pasen estas cosas”.

“Pero efectivamente pueden pasar”, concluyó Mai en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata.

Ads

Puede interesarte

Este malware fue descubierto hace un par de semanas por investigadores de Kaspersky, un fabricante de antivirus. Según Mai, “lo que lograba hacer era introducirse de distintas formas a través de aplicaciones que se pueden descargar legítimamente en la App Store de iPhone, escanear fotos que uno tiene almacenadas en su teléfono, buscando justamente contraseñas, claves privadas guardadas como una nota en texto plano para acceder a billeteras y robarlas”.

Además, señaló que “se roban otras cosas de esa misma manera” y advirtió que “claramente guardar contraseñas de esta manera no es una forma adecuada de hacerlo; para eso existen los gestores de contraseña”.

Ads

Mai recordó el caso de la recolección de datos biométricos en Mar del Plata, donde se vieron filas de personas para escanear sus ojos. Aunque consideró que “en ese caso era que a cambio de una suma de dinero o del equivalente en una criptomoneda, se estaban pidiendo esos datos con un fin que se desconocía en ese momento”. Y subrayó la gravedad de este tipo de prácticas, indicando que “es interesante ver el límite hasta dónde podemos llegar con eso porque, lo que se puede hacer con esa información hoy es tremendo”.

Puede interesarte

Según Mai, ya no se trata solo de almacenar datos, sino que “hoy con herramientas se puede llegar a crear un clon digital y podría no estar respondiendo yo en este momento si no ser otro. Y eso se está usando para hacer múltiples tipos de estafas”. Relató un caso ocurrido en España hace un par de meses, donde “clonaron a una persona gracias a robar videos de un dispositivo de seguridad, donde se almacenan los videos de los circuitos cerrados de cámaras de vigilancia y entrenaron a un clon digital”.

Explicó que en este caso no fue necesario un programador con conocimientos avanzados, sino que “subieron ese video y de esa manera tuvieron un clon digital y llamaron a una persona, la encontraron por Google Maps, terminaron diciéndole que lo tenían secuestrado y encañonado y de esa manera lograron estafarlo”.

Ads

Mai advirtió que “este tipo de cosas ya se pueden hacer. Se puede tener una videollamada con una persona que no es la que se cree del otro lado y de esa manera generar una serie de estafas que obviamente no tiene precedentes para nosotros”. Concluyó que al proporcionar datos personales que nos identifiquen, “al final estamos generando un nivel de exposición del que no estamos preparados, digamos, para gestionar después respuestas”.

Puede interesarte

Cuando se le preguntó si considera que este tipo de prácticas podría ser un motivo del aumento de los delitos cibernéticos, Mai destacó que “hace un par de semanas la UFI especializada en ciberdelincuencia en Argentina, que está empezando a tener estadísticas más serias, demostró un incremento de más del 20% interanual”.

Y aclaró: “Cuando hablamos de este tipo de estadísticas hay que tener cuidado porque de alguna manera estamos hablando de números que están sesgados. No hay forma de demostrar que se denunciaron el 100% de los casos. Entonces los números debían ser muchísimo mayores todavía si se denunciaran todos los casos que hay”.

Mai indicó además que si bien se cree que los adultos mayores son los más proclives a caer en este tipo de cosas, sin embargo “hay adolescentes o quizás niños que están teniendo acceso a móviles que no tienen ni idea o no tienen noción de los riesgos a los que pueden estar expuestos y caen también”.