El especialista en ciberseguridad, Alan Mai, advirtió sobre las diferentes formas de engaño en internet y recomendó “volver a los viejos trucos de los secretos, que consta de darle un secreto a nuestro círculo más íntimo para validar que somos nosotros ante una eventual emergencia”.

En primer lugar, explicó que dos de las formas de engaño más comunes son cuando “nos llega un mail de una plataforma a la que estamos suscriptos y tenemos el botón de cancelar esa suscripción, o al recibir un correo de cualquiera que nos está queriendo engañar, bajo el pretexto de vendernos algo, y aparece un botón para que no te molesten más o uno para darse de baja”.

Más allá del nivel de alerta que supone, en diálogo con Los datos del día -por Mitre Mar del Plata- aclaró que “no es que si yo cliqueo ahí se me va a instalar un virus”, pero sí destacó que "el contenido del correo, por más verosímil que parezca, puede ser un intento de llevarnos hacia otro lado”.

En ese marco, Mai sostuvo que en el caso de una plataforma a la que estamos suscriptos, como Netflix, “nos puede pedir que ingresemos nuestro usuario y contraseña para realizar la cancelación”, aunque recordó que Netflix “nunca nos va a pedir que cancelemos en un correo, por lo tanto, si aparece algo algo así, ya hay un primer punto para sospechar simplemente usando el sentido común”.

Y en esa situación, si ocurre que le dimos nuestros datos a una personas desconocida que no es quien dijo ser, amplió: “Qué hacen con eso, uno podría decir. Bueno, eso se vende y uno podría comprar una cuenta de Netflix más barata en la dark web. Pero en otro escenario, si nos estamos dando de baja de ese correo que no pedimos, simplemente empiezan a validar nuestros datos. Vamos al navegador, nos piden que hagamos un click para confirmar la cancelación y no estamos haciendo otra cosa que validarle a ese cibercriminal que estamos activos y obedeciendo sus órdenes, para que nos empiecen a ´targetear´, es decir que somos un objetivo para cosas peores”.



Por otro lado, al ser consultado sobre la necesidad de educarse en ciberseguridad, comentó que es necesaria, ya que las estafas son una problemática que está en crecimiento. Según manifestó, en su campo profesional realizan ataques, simulando ser una campaña de ese estilo, para ver quién cae y “es sorprendente ver cómo los resultados no están tan asociados al rango etario”.



En este sentido, aseguró que “en el contexto de una empresa se están viendo estafas que son millonarias, mismo en Argentina y otros países, por más que no se hable y no se sepa tanto de esto”. Incluso, agregó, algunas “pierden muchísimo dinero y a veces hasta pueden llegar a quebrar o a ponerse en riesgo de supervivencia”.

En paralelo, para chequear la veracidad y seguridad de las páginas web a la que ingresamos, el experto en tecnología cuestionó que teniendo en cuenta el avance de la inteligencia artificial, “cómo no va a poder ser creíble una página falsa haciéndose pasar por otra, con la facilidad que eso tiene”.

“Con todas estas ventajas que tienen y la democratización en el acceso a los LLM, que son los motores de lenguaje natural que están atrás de este tipo de tecnologías, obviamente no es solamente para el buen uso de ello, sino también para el otro lado. Estamos en la carrera de los buenos y los malos, y el uso ético y no ético que se le da. Y allí estamos viendo que hay grandes compañías que ofrecen publicidad online y, aún teniendo los medios para controlarlo, permiten que aparezca Messi promoviendo inversiones en una empresa, una cripto o un emprendimiento inmobiliario, cuando no es real”, detalló.

En último lugar, Mai recomendó “volver a los viejos trucos de los secretos, que consta de darle un secreto a nuestro círculo más íntimo para validar que somos nosotros ante una eventual emergencia”, como sería pedirle dinero a alguien. “Estar pensando en que tenemos que volver a los secretos es relevante y aprovecho el espacio para decirlo porque no se está diciendo tanto. Seguimos viendo en Argentina que lamentablemente los adultos mayores o la población más vulnerable son víctimas de este tipo de estafas”, sentenció.

LA ESTAFA EVITADA EN FERRARI

Un ejecutivo de la compañía recibió mensajes que parecían provenir del CEO Benedetto Vigna, pero el ejecutivo notó inconsistencias y sospechó, evitando así la estafa. El estafador estaba utilizando un número de teléfono diferente y una foto de perfil que no era la habitual de Vigna, además de mostrar urgencia y falta de contexto en los mensajes.

La estafa involucraba un deepfake, una técnica que utiliza inteligencia artificial para crear contenido de audio o video realista pero falso. En este caso, el estafador intentó hacerse pasar por el CEO de Ferrari para engañar al ejecutivo y obtener información o incluso realizar transferencias de dinero.

El ejecutivo de Ferrari actuó con precaución y planteó una pregunta que solo el CEO sabría la respuesta -¿qué libro te recomendé la semana pasada?-, lo que llevó al estafador a revelar su verdadera identidad al no poder responder correctamente. Este incidente destaca la importancia de la vigilancia y la verificación de la identidad en comunicaciones digitales, especialmente en el ámbito empresarial.