La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, reiteró que todos los trámites y consultas realizados en sus oficinas o a través de sus plataformas virtuales son completamente gratuitos y no requieren la intervención de intermediarios ni gestores.

Este anuncio aplica tanto a las gestiones presenciales en las oficinas de ANSES como a las realizadas de forma virtual.

El organismo aclaró que, bajo ninguna circunstancia, ANSES solicita datos personales, claves o información bancaria mediante comunicaciones telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto.

Por otra parte, el organismo advirtió que cualquier publicación que circule fuera de su sitio oficial y que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe ser desestimada de inmediato.

En caso de detectar este tipo de comunicaciones, se recomendó realizar la denuncia correspondiente, que puede ser anónima, ante la Dirección Oficina de Integridad de ANSES. Desde allí, se llevarán a cabo las acciones necesarias para abordar estas situaciones.

