El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) informó que detectó un ataque cibernético que involucra los padrones de afiliación, sin vulneración de datos personales sensibles ni impacto en el funcionamiento de sus sistemas, y advirtió a sus afiliados sobre posibles intentos de estafa.

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Desde el organismo señalaron que ya se iniciaron las denuncias penales correspondientes y otras acciones ante la Comisión del ciberdelito, con el objetivo de prevenir nuevos intentos de fraude y colaborar con las autoridades competentes.

La alerta se originó a partir de una publicación del grupo Chronus Team, vinculado a filtraciones de datos en organismos públicos de México y América Latina. Frente a esta situación, IOMA implementó medidas de resguardo sobre la información afiliatoria.

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En ese contexto, el Instituto recordó que nunca solicita información personal, claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos sensibles a través de llamados telefónicos, WhatsApp, redes sociales o mensajes no oficiales.

Asimismo, advirtió sobre la existencia de falsos gestores que pueden contactar a afiliados con excusas como “actualizar el padrón”, “renovar credenciales” o “confirmar datos”, con el objetivo de concretar fraudes o acceder a cuentas bancarias.

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Ante situaciones sospechosas, se recomienda no responder ni hacer clic en enlaces, bloquear al remitente, denunciar el intento por los canales oficiales y no compartir información confidencial, incluyendo claves fiscales o bancarias.

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Además, IOMA aconsejó cambiar contraseñas en caso de sospecha de vulneración y mantener actualizadas las medidas de seguridad en todas las cuentas personales.

Para consultas o denuncias, el organismo indicó utilizar exclusivamente sus canales oficiales, como el sitio web www.ioma.gba.gob.ar, la línea de Auditoría 221-419-1990, el correo [email protected] y el contacto de la sede central 221 361-0106 (mensajes de lunes a viernes de 11:00 a 17:00).

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Finalmente, recomendaron verificar siempre la autenticidad de las comunicaciones y evitar responder a mensajes que soliciten actualizaciones urgentes de datos o credenciales.