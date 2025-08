Obras Sanitarias (OSSE) advirtió a la población tras recibir denuncias de vecinos de la zona norte que alertaron sobre la presencia de falsos operarios que se presentaban en los domicilios y solicitaban ingresar para “tomar la presión del agua”. Una vez dentro, cometían robos.

Según se informó, al menos cuatro sujetos habrían recorrido distintos barrios haciéndose pasar por personal autorizado. Ante esta situación, OSSE emitió un comunicado oficial en el que aclaró que la toma de presión en viviendas solo se realiza desde el exterior, ya sea en la caja de servicio o en la canilla más próxima a la vereda, y únicamente si hubo un reclamo previo por parte del usuario.

Desde la empresa remarcaron que se trata de un procedimiento habitual y protocolar, y recordaron que ante cualquier duda o sospecha, los vecinos pueden comunicarse con el Centro de Atención al Cliente al 0810-666-2424.

Se desconoce si los ladrones que pretendían trabajar en OSSE fueron atrapados por las autoridades.

El comunicado se difundió luego de que un mensaje viralizado por WhatsApp generara preocupación en la comunidad. “Me dijeron que eran de Obras Sanitarias y que venían a tomar la presión del agua. Bajó un tipo con campera de OSSE, una manguera y un reloj. Me dijo que necesitaban pasar a mi casa, me negué y cuando le dije así, hizo una seña, se cruzó un auto blanco y entré rápido. Me acaban de avisar que por la avenida Arturo Alió ya asaltaron a personas diciendo que eran de Obras”, denunció una vecina de la zona de la avenida Tejedor y Acevedo.

Por ahora, no se informó oficialmente si los autores de los robos fueron detenidos, aunque se presume que habrían actuado con logística para engañar a los residentes.

