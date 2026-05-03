En las últimas semanas se multiplicaron las advertencias por una modalidad de fraude conocida como “estafa triangular”, que comienza con una transferencia inesperada y un mensaje urgente para devolver el dinero. Lo que parece un error inocente puede esconder una maniobra más compleja que termina utilizando a la víctima como intermediaria sin que lo sepa.

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El esquema suele iniciarse cuando delincuentes acceden a cuentas ajenas o generan operaciones con datos robados y envían dinero a un tercero sin vínculo directo. Minutos después, aparece el contacto: alguien asegura haberse equivocado y pide la devolución inmediata, generalmente a otra cuenta distinta. Si la persona accede, en realidad está ayudando a mover fondos de origen ilícito y pierde el rastro del dinero.

El riesgo no es solo económico. Quien realiza la transferencia puede quedar involucrado en una cadena de operaciones sospechosas e incluso enfrentar consecuencias legales al actuar, sin saberlo, como “mula” en un circuito de fraude. Además, en algunos casos el dinero recibido proviene de créditos solicitados de manera fraudulenta, por lo que la deuda podría quedar a nombre de la víctima.

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Ante este tipo de situaciones, especialistas recomiendan no devolver el dinero por cuenta propia ni responder a mensajes informales. La única vía segura es contactar de inmediato al banco para que intervenga formalmente y gestione la reversión de la operación, evitando así caer en una estafa cada vez más frecuente en el entorno digital.

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