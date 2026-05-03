La estafa digital que puede dejarte implicado en un delito: "Te transferí por error"
Especialistas advierten sobre una maniobra que utiliza engaños y urgencia para mover dinero ilícito a través de cuentas de terceros.
Especialistas advierten sobre una maniobra que utiliza engaños y urgencia para mover dinero ilícito a través de cuentas de terceros.
La innovación permitirá operar entre dispositivos con solo acercarlos, simplificando las operaciones cotidianas.
Fue identificada debido a que una hora después del robo le transfirieron dinero a su cuenta de Mercado Pago desde uno de los dispositivos de la víctima.
Con esa suma de dinero, compró electrodomésticos varios, comida, materiales para su casa y hasta un Ford Ka 2014.
La titular de Uthgra en Mar del Plata, Nancy Todoroff detalló a El Marplatense como se cerró la transferencia de los empleados a la nueva empresa que explotará el local ubicado en la costa. Por otro lado, analizó los resultados de enero para el gremio.