El sistema de pagos en Argentina suma una nueva herramienta que promete transformar la forma de transferir dinero: en lugar de utilizar alias, CBU o códigos QR, ahora será posible enviar fondos simplemente acercando dos teléfonos celulares.

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La iniciativa fue desarrollada por la empresa COELSA, responsable de la infraestructura que conecta bancos, billeteras digitales y otras entidades financieras. La propuesta se basa en la tecnología NFC, que permite la comunicación entre dispositivos a corta distancia.

El funcionamiento es sencillo: ambos usuarios deberán contar con dispositivos compatibles y, al aproximarlos, podrán iniciar una transferencia de manera inmediata sin necesidad de cargar datos manualmente. Este mecanismo busca agilizar el proceso y reducir errores frecuentes al ingresar información.

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La nueva modalidad convivirá con los métodos actuales y estará disponible de forma progresiva, a medida que bancos y aplicaciones incorporen esta funcionalidad en sus plataformas.

Con esta innovación, el país se posiciona como uno de los primeros en la región en implementar transferencias directas por proximidad, en un contexto donde el uso de pagos digitales continúa en expansión y evolución constante.

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