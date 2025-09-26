Le robaron las tarjetas en una fiesta privada y en pocas horas le gastaron $3.000.000
El hecho ocurrió esta madrugada en un espacio ubicado en la avenida Colón al 800. El damnificado, de 51 años, aportó videos para hallar a los culpables.
Un hombre de 51 años denunció que durante una fiesta privada le robaron una campera con documentación, tarjetas y llave de su vehículo, y que por la mañana -a las pocas horas- le gastaron alrededor de $3.000.000.
Además, el damnificado puso a disposición un video en el que se observa a una mujer llevándose su prenda en medio de la celebración íntima, que tuvo lugar en la avenida Colón al 800.
En ese marco, el personal de la Comisaría Novena y su Gabinete Técnico Operativo lograron identificar a la autora y se presentaron en el Hotel Rivera, en Belgrano al 2100, donde ubicaron a la acusada de 54 años.
Sin embargo, el fiscal Lodola, a cargo de la UFI N° 10, dispuso que se notifique a la mujer por el delito de “hurto - estafa”, pero no ordenó medida restrictiva de su libertad.
