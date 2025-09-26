Un hombre de 51 años denunció que durante una fiesta privada le robaron una campera con documentación, tarjetas y llave de su vehículo, y que por la mañana -a las pocas horas- le gastaron alrededor de $3.000.000.

Ads

Además, el damnificado puso a disposición un video en el que se observa a una mujer llevándose su prenda en medio de la celebración íntima, que tuvo lugar en la avenida Colón al 800.

Puede interesarte

En ese marco, el personal de la Comisaría Novena y su Gabinete Técnico Operativo lograron identificar a la autora y se presentaron en el Hotel Rivera, en Belgrano al 2100, donde ubicaron a la acusada de 54 años.

Ads

Sin embargo, el fiscal Lodola, a cargo de la UFI N° 10, dispuso que se notifique a la mujer por el delito de “hurto - estafa”, pero no ordenó medida restrictiva de su libertad.

Ads