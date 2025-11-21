Un hombre de 55 años fue imputado por el delito de “defraudación agravada – falsa denuncia”, luego de comprobarse que había simulado el robo de las cubiertas de su vehículo con el objetivo de cobrar el seguro.

El hecho se remonta al pasado jueves 6, cuando el acusado denunció la sustracción de las cuatro cubiertas de su Renault Logan estacionado en Dorrego al 4000, entre las 21:00 del lunes 3 y las 08:00 del día siguiente. Según la denuncia, el rodado había sido despojado de sus neumáticos, aunque el hombre nunca dio aviso a la central de emergencias 911.

Personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Segunda realizó un análisis de cámaras de seguridad, tomó testimonios y efectuó tareas de verificación en la zona. De esa manera, se estableció que la denuncia presentada era falsa y que el supuesto robo había sido inventado para percibir el importe del seguro.

La compañía aseguradora, en paralelo, desestimó el siniestro presentado por el imputado. Al tomar conocimiento de lo sucedido, el fiscal Fernando Berlingieri, a cargo de la Oficina de Determinación de Autores, dispuso abrir una nueva investigación y dar intervención a la UFI Temática de Delitos Económicos.

Finalmente, el fiscal Javier Pizzo ordenó la notificación de formación de causa al hombre, en el marco del artículo 174 inciso 1 del Código Penal.

