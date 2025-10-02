Imputaron a una mujer que quiso denunciar una usurpación con documentos falsos
La acusada, de 56 años, se presentó en la Subcomisaría Acantilados para denunciar el hecho, pero al exhibir los papeles del inmueble constataron que eran apócrifos.
Una mujer de 56 años fue imputada en las últimas horas en Mar del Plata por el delito de "Uso de documento público falso, luego de que presentara papeles irregulares en el intento por denunciar una supuesta usurpación.
El hecho ocurrió en la Subcomisaría Acantilados, cuando la acusada se acercó a denunciar que una propiedad ubicada en calle 689 bis y 697 había sido usurpada, aunque al ser requerida la documentación correspondiente, los efectivos constataron que los papeles presentados carecían de legalidad.
Según fuentes policiales, los documentos no tenían sellos ni certificaciones válidas, presentaban membretes genéricos, timbrados no coincidentes y carecían de datos completos.
Ante la sospecha de falsedad, se dio intervención a la UFI de Delitos Económicos N° 10, a cargo del fiscal Bruna, quien avaló el procedimiento policial y dispuso el secuestro de la documentación, la notificación de la mujer por el delito y la elevación de las actuaciones al magistrado interviniente.
