Un hombre de Rosario se convirtió en protagonista de un caso inédito en Santa Fe: será el primero en llegar a juicio oral por una denuncia falsa de abuso sexual infantil. Se trata de Eduardo Otero, quien en 2022 fue acusado por su ex pareja en medio de una disputa por el régimen de cuidado de su hija.

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La causa en su contra fue investigada por la fiscal Alejandra Raigal, quien resolvió desestimarla. Esa decisión fue posteriormente ratificada por instancias superiores, lo que dejó sin efecto la acusación original.

Tras el archivo del expediente, Otero se presentó como querellante y promovió una acción judicial contra quienes impulsaron la denuncia. El proceso avanzó y cuatro personas -entre ellas la madre de la menor, dos testigos y una abogada- fueron elevadas a juicio oral.

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La medida fue dispuesta por el camarista Gustavo Salvador y ya quedó firme, por lo que el debate se realizará en los próximos meses.

Según sostuvo Otero, la denuncia tuvo como objetivo obstaculizar el vínculo con su hija: “Me hace una falsa denuncia penal por abuso hacia la nena para obstruir el vínculo”, afirmó en declaraciones radiales.

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El hombre también hizo hincapié en las consecuencias personales del caso y aseguró que lleva más de tres años sin poder ver a la menor. “Hace tres años y medio que no veo a mi hija y no sabe por qué”, expresó.

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En ese sentido, planteó la necesidad de una resolución que permita restablecer el contacto: “Yo tengo el derecho de estar con mi hija y mi hija de estar conmigo”, concluyó.

Fuente: con información de Rosario Nuestro