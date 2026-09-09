La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que se puede pagar con descuento de hasta el 10% la cuota siete del Impuesto a los Automotores hasta este jueves 10. Las personas que tengan su cuota al día y abonen en término, podrán obtener la bonificación con cualquier medio de pago.

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Para pagar, deberán ingresar a la web de ARBA (www.arba.gov.ar) y elegir la sección “Pagá tus impuestos”. Allí será posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que figura en el correo electrónico enviado por la Agencia y que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

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Aquellos que prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previo a descargar las boletas desde la página web de ARBA.

Para los contribuyentes, deben recordar, que durante este año comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos para pagar la patente mensualmente. El mismo incluye la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas con el objetivo de tener mayor previsibilidad financiera.

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