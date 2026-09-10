Este jueves por la mañana, en la localidad bonaerense de El Palomar, un hombre fue baleado por delincuentes mientras dejaba a su hija en la puerta de una escuela. El ataque ocurrió en plena hora de ingreso de los alumnos y provocó conmoción entre las familias presentes.

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De acuerdo con las primeras informaciones, al menos tres asaltantes descendieron de un vehículo y abordaron a la víctima con fines de robo. En medio del episodio se produjo un forcejeo y uno de los delincuentes efectuó disparos que impactaron en el hombre, quien cayó herido frente al establecimiento educativo.

El hecho ocurrió ante la mirada de padres y estudiantes que llegaban al colegio para comenzar la jornada escolar. Los gritos y las detonaciones generaron momentos de pánico, mientras que las autoridades de la institución activaron medidas preventivas para resguardar a los alumnos.

Tras el ataque, la víctima recibió asistencia médica y fue trasladado al Hospital Posadas. En tanto, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona para identificar y localizar a los responsables, quienes escaparon luego de concretar el asalto.

La investigación quedó a cargo de la Justicia y de la Policía Bonaerense, que analiza cámaras de seguridad y testimonios para la reconstrucción de los hechos.

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