El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, protagonizó un fuerte intercambio con la senadora Patricia Bullrich a partir de un intento de robo ocurrido este jueves por la mañana en El Palomar, donde un hombre resultó herido de bala cuando llevaba a su hija a la escuela.

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El episodio se produjo cerca de las 7.15 frente al colegio Emaús. A partir del hecho, Bullrich publicó en su cuenta de X el testimonio de una madre y aprovechó para cuestionar al gobernador Axel Kicillof por la situación de inseguridad en el conurbano.

“¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror?”, planteó la senadora, quien también apuntó contra la decisión de la jueza Marta Elba Pascual de suspender durante 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La respuesta de Alonso llegó horas después. El funcionario bonaerense acusó a Bullrich de mantener una postura contradictoria respecto de los niveles de inseguridad y comparó sus actuales declaraciones con las estadísticas difundidas durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad nacional.

“Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy Alejandra Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?”, cuestionó Alonso.

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El ministro también le pidió a la senadora que abandone las críticas en redes sociales y reclamó que el Gobierno nacional restituya recursos que, según la administración bonaerense, le corresponden a la Provincia.

“Deje la chicana, trabaje y devuélvale a los bonaerenses los miles de millones de dólares que les quitaron”, sostuvo Alonso, en referencia al reclamo de Kicillof por una deuda que Nación mantendría con la Provincia.

En esa línea, el funcionario vinculó la discusión por la seguridad con el ingreso de drogas al territorio bonaerense y cuestionó la política nacional para controlar las fronteras. “Mientras ustedes chicanean en redes, la droga que llega a la Provincia recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros que este Gobierno no logra contener”, afirmó.

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“¿No sería mejor que trabajaran seriamente para impedir que esa droga llegue al territorio bonaerense?”, agregó Alonso, quien también defendió la gestión de Kicillof y aseguró que el gobernador “está sólido, trabajando todos los días, recorriendo la Provincia y acompañado por el pueblo bonaerense en las urnas”.

Bullrich volvió a apuntar contra Kicillof

El intercambio continuó con una nueva respuesta de Bullrich, aunque esta vez la senadora dirigió sus críticas directamente al gobernador bonaerense.

“Primero, la inseguridad no existe solo en las redes sociales, como dice su ministro. No tomen de tontos a los bonaerenses. Caminen por los barrios, sin militantes, o, al menos, prendan la televisión”, sostuvo.

Bullrich defendió además los resultados de la política de seguridad del Gobierno de Javier Milei y afirmó que la Argentina atraviesa una mejora en materia delictiva.

“Segundo: la Argentina es hoy el país más seguro de la región gracias al esfuerzo que hacemos desde el Gobierno nacional, muchas provincias y las Fuerzas”, aseguró.

Sin embargo, la senadora sostuvo que esos resultados no se reflejan de la misma manera en territorio bonaerense y volvió a responsabilizar a la gestión de Kicillof por la situación de inseguridad en el conurbano.