Una niña de tres años murió durante la madrugada de este viernes en Comandante Nicanor Otamendi y el caso quedó bajo investigación judicial luego de que los profesionales que intentaron reanimarla detectaran distintas lesiones en su cuerpo.

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La menor fue llevada por su madre al Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad cerca de las 23.20. Según la información preliminar, ingresó inconsciente y sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no consiguió revertir el cuadro y confirmó su fallecimiento.

Durante la atención, una de las profesionales observó varios hematomas y golpes que, de acuerdo con la primera evaluación, serían recientes. La situación fue informada a las autoridades y derivó en la intervención de la Justicia.

El aviso a la Policía se produjo alrededor de las 00.50, a partir de un llamado realizado desde el propio centro asistencial. A partir de allí, la Fiscalía Descentralizada de Miramar, a cargo del fiscal Ramiro Anchou, ordenó una serie de medidas para establecer las circunstancias que rodearon la muerte.

Entre las diligencias dispuestas se encuentra la intervención de Policía Científica, que deberá realizar pericias tanto en el establecimiento sanitario como en el domicilio donde residía la menor.

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Además, el cuerpo fue trasladado para la realización de una autopsia. Ese estudio será determinante para establecer la causa del fallecimiento y determinar si las lesiones detectadas tuvieron alguna relación con la muerte.

Declararán familiares de la menor

Como parte de la investigación, la Fiscalía también dispuso tomar declaraciones testimoniales a personas pertenecientes al entorno familiar de la niña. El objetivo es reconstruir las horas previas a su llegada al centro de salud y establecer qué sucedió antes de que fuera trasladada.

La causa fue iniciada bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte” y por el momento continúa en etapa investigativa.

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Hasta ahora no hay personas imputadas ni detenidas por el hecho. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia y del resto de las pericias para avanzar en el esclarecimiento del caso.