La denuncia surgió a partir de conversaciones que el joven habría mantenido con ChatGPT, en las que detalló su intención de llevar adelante un ataque armado contra compañeros y docentes

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La investigación comenzó el 19 de agosto, cuando el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos remitió información a las autoridades argentinas sobre mensajes considerados de alto riesgo. Según los reportes, el adolescente manifestó su deseo de concretar una masacre escolar durante 2027, aunque también evaluaba la posibilidad de adelantarla. En los intercambios, además, expresó interés por conseguir indumentaria táctica y elementos que podrían utilizarse en un eventual ataque.

A partir del alerta, tomó intervención la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que realizó tareas de inteligencia digital para identificar al autor de los mensajes. Mediante el análisis de la actividad en línea y otras investigaciones, los efectivos lograron establecer la identidad del menor y localizar su domicilio en Quilmes.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada por el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron teléfonos celulares y distintos elementos de interés para la causa. Entre ellos se encontraban guantes tácticos, un pasamontañas, un gorro camuflado y gafas de protección. No obstante, no se hallaron armas de fuego en la vivienda.

Los dispositivos electrónicos incautados serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de las conversaciones y establecer si existían preparativos concretos para ejecutar el ataque. Los investigadores buscan además reconstruir el nivel de planificación alcanzado por el adolescente y determinar si actuó en soledad o mantuvo contacto con terceros.

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Mientras avanza la investigación, el expediente fue caratulado como “intimidación pública” y tanto el menor como sus padres fueron convocados a prestar declaración ante la Justicia.

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