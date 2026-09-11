El destino del dinero que la Provincia comenzará a obtener a partir de las apuestas online quedó bajo la lupa de la oposición. El diputado bonaerense Valentín Miranda, de la UCR, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique cuánto espera recaudar y de qué manera serán utilizados esos fondos.

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El planteo surgió luego de que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos estableciera, mediante la Resolución 1149/2026, un aporte del 2% sobre los premios correspondientes a juegos online autorizados en territorio bonaerense.

Miranda reclamó que el Gobierno detalle las proyecciones de recaudación para los próximos tres años, los organismos que administrarán el dinero y los programas que recibirán financiamiento. Uno de los principales interrogantes es si esos recursos estarán destinados de manera específica a políticas de prevención y asistencia frente a la ludopatía.

El pedido también apunta a conocer el funcionamiento de la Mesa Interministerial para el Abordaje de la Ludopatía y su relación con las medidas impulsadas para enfrentar el crecimiento de las apuestas entre adolescentes.

Desde la oposición cuestionaron que todavía no haya precisiones públicas sobre los objetivos, los mecanismos de aplicación ni los plazos previstos para utilizar el dinero recaudado. Miranda sostuvo además que ya habían solicitado información sobre el plan provincial contra la ludopatía adolescente y aseguró que no obtuvieron respuestas.

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Con el nuevo planteo, la Legislatura busca que la Provincia dé precisiones sobre una recaudación que comenzará a nutrirse directamente de la actividad del juego online y explique cuál será su destino concreto.

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