Por las medidas relacionadas al Juego Online, se viene protesta de trabajadores del Casino

Será este viernes a las 11 en las puertas del Casino, en donde los trabajadores pedirán por sus derechos: "Nosotros sufrimos el perjuicio por partida doble, como ciudadanos bonaerenses debido a las agresivas políticas de juego y la oferta desmadrada, y como trabajadores y trabajadoras del sector, su