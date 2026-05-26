El Gobierno impulsa una ley para prevenir la ludopatía y regular el juego online
La iniciativa propone regular el mercado de apuestas online, bloquear plataformas ilegales y reforzar la protección de menores.
La iniciativa propone regular el mercado de apuestas online, bloquear plataformas ilegales y reforzar la protección de menores.
Cada juego instalado en el celular de un usuario compite con aplicaciones, notificaciones de correo, redes sociales y mensajería instantánea.
Uno de ellos es funcionario de la Aduana y cinco se encuentran con prisión preventiva. La causa se tramita en el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata.
Entre las propuestas, buscan avanzar en un proceso de Certificación Nacional en Juego Responsable. El encuentro fue organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
Será este viernes a las 11 en las puertas del Casino, en donde los trabajadores pedirán por sus derechos: "Nosotros sufrimos el perjuicio por partida doble, como ciudadanos bonaerenses debido a las agresivas políticas de juego y la oferta desmadrada, y como trabajadores y trabajadoras del sector, su